Il ricordo di Luca Petitti: due borse di studio per due studenti del Liceo Einstein

Defibrillatori e primo soccorso nelle scuole del territorio, riconoscimento dei giovani studenti più meritevoli

A sei anni dalla tragica scomparsa di Luca Petitti, deceduto a soli 28 anni, continua l’impegno dell’associazione di volontariato Il Cuore di Luca Petitti Odv, costituita dai familiari e dagli amici di Luca con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione, di raccogliere fondi per l’acquisto di defibrillatori e devolvere borse di studio a favore degli studenti.

In particolare, l’associazione sta continuando a sviluppare il progetto di sensibilizzazione per gli studenti delle scuole primarie e secondarie riguardante il primo soccorso. In questi anni Il Cuore di Luca Petitti Odv ha donato tre defibrillatori di ultima generazione al liceo scientifico Albert Einstein, alle scuole primarie Toti e alla scuola d’infanzia La lucciola di Rimini e ha raccolto fondi con altre associazioni del territorio per donare strumentazione al reparto di cardiologia. I rappresentanti dell’associazione - Flavia, Giampiero ed Emma - hanno consegnato questa mattina due borse di studio per meriti scolastici a Federico Bernabei e Rebecca Valdinoci, alunni del liceo scientifico Einstein.

Uno degli scopi dell’associazione è valorizzare la volontà di imparare dei giovani meritevoli affinché credere nelle proprie capacità, nella forza delle proprie scelte, possa difendere valori come impegno e coerenza.

La cerimonia di consegna delle borse di studio è stata anche l’occasione per comunicare la proposta delle due associazioni "Il Cuore di Luca Petitti" e "Centro per i diritti del Malato Natale Bolognesi", con la fondamentale collaborazione dei suoi associati e in particolare del suo Presidente Luca Menegatti, di svolgere corsi per gli studenti del Liceo Scientifico Albert Einstein per intervenire in caso di emergenza e far conoscere il Dae, fondamentale strumento per la salvaguardia della vita.