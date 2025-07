Il riminese Alessio Crociani nella storia: è medaglia di bronzo ai mondiali di Triathlon

Nessuno come lui tra gli italiani in questa competizione

Il riminese Alessio Crociani, con una superba prova da protagonista assoluto, è medaglia di bronzo alla World Triathlon Championship Series in Germania, ad Amburgo (dietro all'australiano Matthew Hauser e al portoghese Vasco Vilaca). Nessuno tra gli atleti italiani aveva mai ottenuto un piazzamento migliore in una tappa mondiale di triathlon, Crociani scrive così una pagina di storia di questo sport.

Foto Fitri

Le dichiarazioni di Crociani: "Questo è il mio primo podio in Wtcs, sono molto contento della gara che ho fatto. Ho provato a fare come sempre la differenza nel nuoto e sono uscito primo. Nel ciclismo nella prima salita ho spinto subito, nei primi due giri ho avuto sensazioni differenti per rientrare nel ritmo della distanza sprint ma subito dopo mi sono sentito molto bene così come nella corsa finale. Felicissimo per questo podio."Commenta così la gara il Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei: "Un altro risultato storico per l’Italia del Triathlon con il bronzo di Crociani alla Wtcs di Amburgo. Ora si tratta di andare avanti così: continuare a lavorare con umiltà, consapevolezza, gioco di squadra e professionalità, supportando atleti e tecnici nella crescita così come abbiamo fatto dal primo giorno. Dedichiamo questa splendida medaglia di bronzo, dopo l’argento di Bianca Seregni ad Alghero, a tutta la nostra comunità del triathlon che finalmente può gioire nel vedere il Body Azzurro trionfare”