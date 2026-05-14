Il Rimini Calcio femminile torna in campo: ecco le date dei primi tre open day

Il 22, 29 maggio e il 4 giugno al campo Frassati di via della Fiera

Femminile Rimini Calcio torna in campo e lo fa proponendo open day dedicati a bambine e ragazze, al Campo Frassati di via della Fiera il 22 e 29 maggio e il 4 giugno, nel pomeriggio. «Sei pronta a indossare i colori della tua città? La Femminile Rimini Calcio, in collaborazione con Promosport, apre le porte a tutte le giovani calciatrici che sognano in grande! Non serve essere tesserate, serve solo la tua passione. Vieni a scoprire il nostro progetto, entra a far parte della nostra famiglia!», l'annuncio sui social. Gli open day sono riservati a tutte le ragazze non tesserate FIGC. Per informazioni e iscrizioni agli open day, si può contattare lo staff di Femminile Rimini Calcio sui canali social della squadra, Instagram e Facebook (Instagram.com/femminileriminicalcio, Facebook.com/riminicalciofemminile).