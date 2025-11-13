Il Rimini Calcio finisce in Parlamento: Gnassi sollecita il Governo, "Vigilare sul passaggio di proprietà"

Il deputato Dem promotore di un’interrogazione

"Le gravi e preoccupanti vicende societarie del Rimini Football Club necessitano di adeguato chiarimento in sede istituzionale da parte dei ministri della Giustizia, dell’Interno e dello Sport. Mi riferisco in particolare all’accordo di compravendita di azioni tra la società Ds Sport e la società Building Company S.r.l al prezzo di un euro. Quote azionarie sulle quali grava un sequestro del Tribunale delle imprese di Milano, con la nomina di un custode giudiziario. Un acquisto, quello della Building Company, che ha suscitato forti perplessità circa la sua solidità economico-finanziaria e le modalità di acquisizione della società calcistica”. Così il deputato Dem Andrea Gnassi, in un’interrogazione al Governo sottoscritta anche da Mauro Berruto, responsabile Sport, e Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd.

Gnassi ripercorre le vicende societarie degli ultimi tempi: "A novembre la Building Company ha annunciato la cessione delle quote societarie all'imprenditore campano, Nicola Di Matteo, che nel 2019, da Ad del Teramo, era stato al centro di forti polemiche per alcune sue affermazioni sul tema camorra (È una scelta di vita, loro hanno sempre rispetto nei miei confronti e io per loro). Dichiarazioni che portarono ad una sospensione da ogni evento ufficiale dopo una segnalazione alla Procura Federale. Chiediamo che il Governo attivi tutte le azioni necessarie volte a verificare i diversi passaggi di proprietà ed eventuali profili di legittimità e investa anche la locale Prefettura affinché vigili sull’ottemperanza alle normative preposte al contrasto di ogni tipo di azione fuori dal perimetro rigoroso delle norme e che siano attivate tutte le procedure atte a prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità nell’economia legale”. L’interrogazione verrà riproposta anche in commissione Antimafia.