Il Rimini è vivo: con la Vis Pesaro pari 0-0, un espulso per parte

Pesaresi in dieci dall'11 per il rosso di Jallow, poi fuori anche Garetto al 60' per doppia ammonizione

di Riccardo Giannini

Il Rimini conquista con orgoglio un punto nel derby con la Vis Pesaro, al termine di una partita spigolosa e con poche emozioni. Ammirevole la prestazione dei ragazzi di Braglia, certo aiutati dalla clamorosa ingenuità di Jallow, che all'11 colpisce Lepri e viene espulso. Il vantaggio numerico dura però meno di un'ora: la parità numerica viene ristabilita al 60' da Garetto, che in sette minuti prende due gialli. È un derby dal gioco spezzettato quello visto stasera al Benelli, con una Vis Pesaro che sembra la lontana parente della brillante squadra dell'anno scorso, molto meno pericolosa sulle fasce dove si sente la mancanza di Cannavò. Gli unici brividi per Vitali arrivano da una punizione del solito Di Paola nel primo tempo, bravo il portiere ad alzare in angolo, e a metà ripresa da un colpo di testa di Nicastro a lato. Il Rimini non è rimasto a guardare: a inizio ripresa una dormita di Pucciarelli ha permesso a Longobardi di calciare da pochi passi, trovando però la respinta di Pozzi, mentre al 90' Langella ha sfiorato l'eurogol da fuori area. Poche dunque le occasioni, ma la gara offre spunti per ciò che concerne le prestazioni dei singoli. Parigi, da uomo squadra e da unica punta, si sacrifica, lavora da sponda, va in pressing e fa il regista offensivo. Fiorini mette dinamismo e cerca gli inserimenti, ma a salire al proscenio sono i due difensori. Bellodi è un vero e proprio muro, Lepri lo imita e si segnala anche per un paio di incursioni offensive. La squadra romagnola si batte con grande coraggio, anche quando nella ripresa le gambe diventano pesanti e l'unico cambio disponibile è Ubaldi, messo in campo per lo stanco Piccoli. La squadra dà dunque risposte in campo, ora è tenute a darle la società, mettendo fine alla telenovela fideiussione ed evitando uno sfratto dal Neri che farebbe storia.

Vis Pesaro - Rimini 0-0

VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi 6 - Ceccacci 6, Di Renzo 6, Primasso 6 (64' Stabile 5.5) - Ventre 5 (46' Tavernaro 5.5), Paganini 6, Pucciarelli 5.5 (85' Ferrari s.v), Vezzoni 6 (85' Beghetto s.v.) - Di Paola 6(80' Giovannini s.v.) - Nicastro 6, Jallow 4.

A DISP.: Guarnone, Fratti; Ebano; Berengo, Nina, Franchetti, Forte, Mariani; Bocs, Ascione.

ALLENATORE: Stellone 5.

AMMONITI: Di Paola, Stellone (all.), Tavernaro.

ESPULSI: Jallow.

RIMINI (3-5-1-1): Vitali 6.5 - Megelaitis 6, Bellodi 7, Lepri 7 - Longobardi 6, Piccoli 6 (72' Ubaldi s.v.), Langella 6, Fiorini 6.5, Falbo 6 - Garetto 5.5 - Parigi 6.5.

A DISP.: Gagliano; De Vitis, Fabbri; Mini, Rubino.

ALLENATORE: Dicuonzo 6.5 (Braglia in tribuna).

AMMONITI: Falbo, Longobardi, Dicuonzo (all.), Fiorini.

ESPULSI: Garetto.

ARBITRO: Terribile di Bassano del Grappa.

NOTE: angoli 4-5, tiri in porta 2-2. Recupero 4' pt, 5' st.



