Il Rimini F.C. cambia proprietà: la Building Company prende il timone del club biancorosso

Passaggio di consegne tra donne: Stefania Di Salvo lascia, Giusy Anna Scarcella guida la nuova proprietà. Presidente sarà Valerio Perini

Il Rimini F.C. ha ufficializzato il passaggio di proprietà alla Building Company, azienda con sede a Carate Brianza e una filiale anche a Riccione. La presidente uscente Stefania Di Salvo cede il testimone alla nuova proprietà, rappresentata da Giusy Anna Scarcella, che tuttavia non assumerà il ruolo di presidente.

Come anticipato in una nota inviata domenica dalla stessa Scarcella, il nuovo organigramma vedrà Valerio Perini (attuale direttore commerciale della Building Company) alla presidenza del club, Fabio De Lillo come vicepresidente e Luca Nember come direttore sportivo. Nember vanta esperienze in piazze importanti come Lumezzane, Chievo Verona, Foggia, Trapani e Lucchese.

Nel frattempo, il club ha comunicato di aver regolarmente pagato gli stipendi del mese di giugno, scongiurando penalizzazioni in vista del prossimo campionato di Serie C.

Attraverso una nota ufficiale, la società ha parlato di “una scelta di cuore e visione”, sottolineando la solidità e l’ambizione del progetto presentato dalla nuova proprietà. Parole di gratitudine e fiducia sono arrivate anche da Stefania Di Salvo, che ha salutato così la piazza: “Abbiamo messo il cuore in tutto. Ora è il momento di passare il testimone con rispetto e fiducia”.

La nuova dirigenza sarà presentata alla stampa e alla città nei prossimi giorni, in una conferenza ufficiale.