Il Rimini lotta, l'Arezzo è cinico ed espugna il Neri (0-1)

Gara equilibrata, decide il neo entrato Varela che sfrutta un'indecisione della squadra di casa in campo aperto

di Riccardo Giannini

La capolista sfida l'ultima in classifica, ma il Rimini non vuole essere vittima sacrificale. Al Neri è una gara non scontata: e infatti i biancorossi sono protagonisti di una buona prova corale, ma cedono di fronte a un cinico Arezzo che colpisce al 69' con il neo entrato Varela.

Si parte con l'Arezzo che schiera il consueto 4-3-3 con Guccione faro della manovra e Cianci terminale offensivo, D'Alesio risponde con il 3-5-2, con Longobardi braccetto e Falasco quinto a sinistro. Come nelle precedenti gare, il Rimini parte con sfrontatezza, D'Agostini "pizzica", Piccoli verticalizza, poi l'Arezzo prende le misure e prova a fare la partita. Boli non è impenetrabile, ma la difesa del Rimini tiene: Pattarello crea un brivido, il primo tiro in porta è però di D'Agostini di testa, facile la parata di Venturi, che si ripeterà altre due volte, sempre su tiri non irresistibili dell'attaccante scuola Lazio. L'Arezzo, per creare un pericolo, deve attendere un errore di Leo Vitali: il portiere di piede cerca Falasco, ma trova Pattarello, che apre per Chierico: il sinistro del figlio d'arte colpisce l'incrocio dei pali. Dopo una review per un intervento di Asmussen su Chierico, che costa al centrocampista del Rimini il giallo, c'è una fase di pressione dell'Arezzo, che crea però un solo pericolo su corner con Cianci, il cui colpo di testa è neutralizzato dall'attento Vitali, che riscatta l'errore precedente.

Nella ripresa ci si attende che l'Arezzo prenda in mano la partita e stringa d'assedio il Rimini, ma non è così. I biancorossi provano anche a pungere con Capac, che si desta dal torpore di un primo tempo che lo ha visto spesso fuori dal gioco. Boli al 61' spreca una potenziale occasione, mancando il colpo di testa su pennellata di Falasco. Poi al 63' Bucchi cambia l'inerzia della partita con un cambio: fuori il centravanti Cianci e dentro il funambolico Varela, che da falso nove è subito pericoloso. Al 69' l'episodio decisivo: Varela anticipa di petto Bellodi e sullo scarico di un compagno mette il turbo, bruciando il difensore. L'attaccante ex Reggiana serve in area Pattarello, che in scivolata costringe Vitali al primo intervento. Il secondo, sul tap-in di Tavernelli, è miracoloso, ma vanificato dalla ribattuta di Varela, che porta l'Arezzo in vantaggio. Il gol non spegne i biancorossi: Piccoli pennella al 78' per D'Agostini, che stoppa di petto, ma davanti a Venturi viene fermato da un grande intervento di Mawuli. L'Arezzo gestisce e sfiora il raddoppio, ma nel recupero arriva l'ultimo brivido per i toscani, con una punizione che forse Longobardi avrebbe potuto sfruttare meglio. Il destro va alto e il Rimini si ferma dopo la grande vittoria di Pineto. Sabato prossimo trasferta a Perugia, squadra in grande difficoltà nel primo scorcio di stagione.

Rimini - Arezzo 0-1

MARCATORI: 69' Varela.



RIMINI (3-5-2): Vitali 6.5 - Lepri 6, Bellodi 5.5, Longobardi 6 - Boli 5 (87' Rubino s.v.), Asmussen 5.5 (46' Leoncini 6), De Vitis 6.5 (75' Fiorini s.v.), Piccoli 6.5 (87' Moray s.v.), Falasco 6.5 (75' Bassoli s.v.) - D'Agostini 5.5, Capac 6.

IN PANCHINA: Pirini, Gagliano; Petta, Fabbri; Camiciottoli; Madonna.

ALL.: D'Alesio 6.5.

AREZZO (4-3-3): Venturi 6 - Perrotta 6 (81' Gigli s.v.), Gilli 6, Chiosa 6, Righetti 6.5 - Mawuli 7 (81' Meli s.v.), Guccione 6, Chierico 6 (81' Iaccarino s.v.) - Pattarello 5.5, Cianci 5.5 (63' Varela 7), Tavernelli 6.5.

IN PANCHINA: Trombini, Galli;Tito; Dell'Aquila; Ravasio.

All.: Bucchi 6.5.

ARBITRO: Diop di Treviglio 6.5.

AMMONITI: Asmussen, Chiosa, Lepri. ESPULSO: Pattarello dopo il fischio finale.

NOTE: angoli 3-8, tiri in porta 3-9. Recupero 2' pt, 4' st. Spettatori 1289, di cui 336 ospiti.