Casa Zanni chiude, ma riaprirà con nuova gestione: "Hotel? No, rimarrà ristorante"

Alfredo Aureli, nuovo proprietario, fa il punto: "Ridaremo a casa Zanni la sua anima"

Casa Zanni ha chiuso i battenti, ma solo momentaneamente. A fare il punto sulla situazione è Alfredo Aureli, noto imprenditore verucchiese, per anni guida di Scm e oggi presidente di Aetnagroup. Come noto, la famiglia Aureli ha acquisito la proprietà dello storico locale ultracentenario, aggiudicandoselo all'asta, lo scorso febbraio, al prezzo di 630.000 euro. La prima asta, nel 2024, partì da una cifra di 2 milioni e 600.000 euro. Aureli ha deciso di rompere il silenzio, affidandosi alle colonne de Il Resto del Carlino, per allontanare le voci su una chiusura definitiva, o sulla riqualificazione del locale (qualche rumors parlava di un intervento finalizzato a trasformarlo in hotel). "Vogliamo fare le cose per bene - dice Aureli - e ridare a casa Zanni la sua anima. Resterà però un ristorante: niente hotel o cose simili".

Il nuovo proprietario non ha rinnovato l'accordo di gestione con gli attuali conduttori. Venti dipendenti avevano segnalato la situazione alla nostra redazione, ma ora il ristorante ha chiuso. La proprietà vuole effettuare un restyling e poi affidarlo a una nuova gestione: "Il locale va sistemato per poter stare al passo con i tempi", dice Aureli al Carlino, sottolineando la volontà di ammodernare rispettando la tradizione. "Stiamo cercando i nuovi gestori. Faremo i lavori e riapriremo il ristorante non appena avremo individuato le figure giuste". Nessuna indicazione sulle possibili tempistiche.