Il ritorno a casa di Armani

Funerali nel borgo di Rivalta: “Le esequie nello stile che ci ha insegnato”

Dopo l’ultimo saluto nella camera ardente allestita nel suo teatro, dove nel weekend oltre 16 mila persone hanno reso omaggio alla sua memoria, oggi si sono svolti i funerali di Giorgio Armani in forma privata nel borgo di Rivalta, nel Piacentino, nella Chiesa di San Martino.

Le ceneri dello stilista saranno tumulate nei prossimi giorni nella cappella di famiglia, che già custodisce le spoglie della madre Maria, del fratello Sergio e del padre Ugo. “Il desiderio del maestro Giorgio era senz’altro ritornare vicino ai suoi cari”, ha ricordato don Giuseppe Busani, parroco che ha celebrato le esequie “nello stile che ci ha insegnato”.

A Milano, città simbolo del suo percorso creativo e imprenditoriale, i negozi e gli uffici si sono fermati in segno di lutto. Migliaia di dipendenti dell’azienda da lui fondata cinquant’anni fa hanno lavorato come sempre, ma solo fino alle 15, quando le attività sono state sospese in concomitanza con le esequie.