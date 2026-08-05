Il ritorno della Funky House in discoteca: "spinge" l'Acetone Records, con Paolo Nhe tra i protagonisti

Il dj riminese è nella "squadra" di Acetone Records

La Funky House è tornata di tendenza, nei locali, conquistando anche le generazioni più giovani. A sottolineare questo trend è l'Acetone Records, etichetta romagnola: "La musica di trent'anni fa rivive in chiave contemporanea, contagiando Gen Z e Gen Alpha e conquistando persino superstar del calibro di David Guetta, Bob Sinclar e Hugel". Nello specifico, i grandi classici della musica clubbing di 30 anni fa, rielaborati e rivisitati, stanno conquistando anche i più giovani. Una strada che Acetone Records, fondata a Cesena da Jens Lissat e Maurizio Nari, ha intrapreso da subito, grazie all'abilità di "veteranI" della consolle: Nari, appunto, Max Magnani, Gianni Morri, Steve Tosi e il riminese Paolo Nhe. "I grandi temi del passato vestono abiti sonori del tutto inediti, attuali e in continua evoluzione. Il risultato è una vera e propria febbre musicale: i clubber più giovani impazziscono letteralmente per ritmiche travolgenti e groove contagiosi che affondano le radici nella storia della house music", sottolinea Paolo Nhe, nome d'arte di Paolo Gabriele. "Acetone Records, possiamo dirlo, non è soltanto un'eccellenza del territorio, ma un colosso globale: si attesta stabilmente come la seconda etichetta discografica al mondo nel genere Funky House. Un posizionamento straordinario che vede i producer del roster occupare con continuità la Top 10 mondiale delle classifiche di settore. L'impatto di questo movimento ha innescato una vera e propria inversione di tendenza a livello internazionale. I pesi massimi della scena pop-Edm globale si stanno progressivamente avvicinando a questo sound: artisti come David Guetta, Hugel, Bob Sinclar e persino French Montana stanno convertendo parte della propria produzione verso sonorità Funky House". E così i dj e i producer targati Acetone presidiano saldamente i primissimi posti della Top 10, mentre le superstar mondiali iniziano oggi ad affacciarsi nelle posizioni di rincorsa della Top 100. La certezza è comunque una: il mondo del dancefloor è più vivo che mai: "Quando il groove è autentico, le generazioni si ritrovano a ballare insieme sotto le stesse luci, guidate dall'energia di un'etichetta che ha saputo trasformare la passione per la house in una nuova tendenza di rilevanza globale", chiosa Paolo Nhe.