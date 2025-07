Il rumorista comico Alberto Caiazza ospite a Viserba

Lo spettacolo prosegue la rassegna di cabaret 'Sganassau 2025'

Venerdì 11 luglio a Viserba, in Piazza Pascoli, prosegue la rassegna di cabaret 'Sganassau 2025', che porterà sul palco Alberto Caiazza, straordinario e unico rumorista comico, capace di raccontare la sua infanzia attraverso suoni e rumori che l’hanno segnata: dalla nascita ai giochi, dalla batteria al treno, passando per le Frecce Tricolori, la Ferrari, la discoteca, fino ai fuochi d’artificio, stelline comprese. Un talento eccezionale, ospite in numerosi programmi televisivi di successo come Ciao Weekend, Domenica In, Beato tra le Donne, Rose Rosse, Maurizio Costanzo Show, Colorado Cafè (in coppia con Pintus), e più recentemente a Tu Sì Que Vales. Raffaella Carrà lo volle anche in Spagna nel suo programma De Domingo a Domingo. È apparso anche nel film Bagnomaria di Giorgio Panariello. La serata sarà aperta da una parata storica in costumi d'epoca, con balli, a cura dell’Associazione Malatesta 'La Corte di Isotta'. A condurre l’evento sarà il direttore artistico Matteo Monì affiancato dall’eclettico 'One man show' Amedeo Visconti. Ingresso libero, con inizio spettacolo ore 21.15.