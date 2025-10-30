Il Russi inguaia il Santarcangelo: i gialloblù scivolano in zona playout (1-0)

Nel turno infrasettimanale di campionato sconfitta di misura con gol di Saporetti

Russi - Santarcangelo 1-0

RUSSI: Sarini, Trocchia, Dradi, Bertoni, Colombo, Buscherini, Venturi (37’ st Magrini), Guidi (24’ st Brigliadori), Grazdhani (30’ st Cepa), Zattini, Saporetti. A disp.: Palermo, Lentini, Santomauro, Ferunaj, Fiori, Fantinelli. All.: Ferrario.

SANTARCANGELO: Golinucci, Galassi, Ciavatta (32’ st Para), Marconi, Vukaj, Guidi (42’ st Cecconi), Fuchi, Bianchi (20’ st Zanni), Arduini, Misuraca (37’st Sorrentino), Lombardi. A disp.: Chiarabini, Maioli, Ceccarelli, Parma, Vernazzaro. All.: Riccipetitoni.

ARBITRO: Simonelli di Isernia.

RETI: 37' pt Saporetti.

AMMONITI: Marconi, Venturi, Zattini.

ESPULSO: 30' st Buscherini

RUSSI Il Russi si impone di misura sull’Fc Young Santarcangelo grazie a una rete di Saporetti nel primo tempo. I clementini non riescono a trovare le trame giuste per impensierire la difesa avversaria e subiscono così la prima sconfitta in trasferta. La partita si apre con una buona occasione per il Santarcangelo al 27’: Galassi serve in profondità Fuchi, il capitano calcia di destro ma Sarini tocca in angolo. Un minuto dopo arriva la risposta dei padroni di casa: Venturi riceve al limite e prova la conclusione, ma Golinucci è attento e devia. Al 37’ il Russi passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo nasce una mischia in area in cui Saporetti trova lo spazio per battere di destro e firmare l’1-0. Prima dell’intervallo Zattini va vicino al raddoppio, ma ancora una volta Golinucci salva i gialloblù.

Nella ripresa la gara resta aperta. Al 71’ Buscherini viene espulso per doppia ammonizione, ma nonostante la superiorità numerica il Santarcangelo fatica a trovare spazi. I romagnoli si rendono pericolosi al 78’, quando Zanni conclude dal limite dopo una bella azione corale, ma un difensore devia in angolo. Il risultato non cambia più e il Russi conquista i tre punti. I gialloblu proveranno a rifarsi contro il Massa Lombarda nella prossima sfida in programma Domenica 2 novembre alle ore 14:30 tra le mura amiche.