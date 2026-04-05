Il San Marino è risorto prima di Pasqua: Gasperoni da "reietto" a uomo a chiave

Anche il portiere Meli ha ritrovato la miglior forma

È proprio il caso di dirlo: il San Marino è risorto, sportivamente, proprio prima di Pasqua. La Forsempronese giunta al Calbi forse era priva di motivazioni sportive di rilievo, ma la risposta dei Titani è stata significativa, con la prima vittoria stagionale per Oberdan Biagioni, a sfatare un tabù persistente dal 3-0 al Sora del 30 novembre scorso. Contro i marchigiani, giovedì scorso (2 aprile), il successo, rotondo, è arrivato con lo stesso punteggio. Gasperoni è stato ancora una volta l'uomo chiave: il suo diagonale, con il destro, piede debole, ha aperto le marcature. L'esterno offensivo ex Imolese era finito nel libro "nero" della società, ma con il ritorno in panchina di Oberdan Biagioni, è stato (giustamente) ripescato su richiesta del tecnico. Le qualità e l'abilità nello sfruttare gli spazi in ripartenza di Gasperoni saranno fondamentali nel finale di stagione, così come le parata di Meli, altro giocatore messo in discussione dalla società, ma imprescindibile, come dimostrano le parate decisive con la Forsempronese. Lo stesso Melloni ha lasciato il segno non solo per il gol del 2-0: già in altre gare era stato tra i più positivi. Biagioni ha avuto il merito di dare più identità alla squadra, nonostante due grossi problemi: un centrocampo senza un regista, anche se la crescita dal punto di vista fisico di Corigliano è evidente, e la scarsità di under, il tutto dovuto alle scelte dell'area tecnica, che si è liberata a cuor leggero di Useini e Lecchi. Ora tocca a Mwape, Mussoni e Golfarelli, oltre a Silvestri, Della Salandra, Rubino e a Brighi, altro buon acquisto estivo che è sopravvissuto alla tempesta invernale.