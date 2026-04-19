Il Santarcangelo non molla: Osteria Grande beffata al 95' (1-1) e salvezza più vicina

I clementini a +4 sulla Comacchiese

Osteria Grande - Santarcangelo 1-1

OSTERIA GRANDE: Leoni, Carpano, Tomatis, Stanzani (15' st Casadei), El Archi, Garetti, Bilali, Monducci, Girotti (25' st Spitz), Jammeh (15' st Biondelli), Mekhchane (34' st Castagnini). A disp.: Bovo, Landi, Busi, Cappelletti, Liverani. All.: Melotti.

SANTARCANGELO: Pazzini, Guidi (39' st Vernazzaro), Rocchi, Zaghini, Bianchi, Galassi, Fuchi, Cenci (46' st Drudi), Misuraca (15' st Satalino), Zanni (33' st Vitucci), Lombardi (15' st Cecconi). A disp.: Golinucci, Ceccarelli, Marconi, Banzola. All.: Fregnani.

ARBITRO: Utili di Faenza.

RETI: 2' st Girotti, 50' st Vitucci.

AMMONITI: Misuraca, Cecconi.

OSTERIA GRANDE Il Santarcangelo trova il pari salvezza al 95'. Poche occasioni nel primo tempo, ma al 36' Misuraca ha una grande occasione per sbloccare il punteggio: Guidi recupera palla e serve Zanni, assist in profondità per Misuraca, che però calcia debolmente sull'uscita di Leoni. Al 45' Misuraca calcia dai 25 metri, Leoni vola: il portiere si supera, togliendo la sfera da sotto l'incrocio dei pali. A inizio ripresa Girotti porta in vantaggio l'Osteria Grande con un destro deviato. La squadra di casa si difende dal ritorno del Santarcangelo e sfiora il bis all'83', con Pazzini che respinge il tiro di Casadei. Un minuto dopo Leoni non trattiene la punizioen di Fuchi, Vitucci calcia alto il tap-in. L'attaccante si riscatta al 95' quando Fuchi vede il suo movimento e lo serve in profondità. A tu per tu con Leoni, Vitucci infila il gol del definitivo 1-1.