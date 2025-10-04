Il Sassuolo colpisce ancora: Pinamonti decide la sfida contro l’Hellas Verona

Nel primo anticipo della sesta giornata di Serie A, i neroverdi vincono 1-0 al Bentegodi. Oggi in campo Lazio, Torino, Parma, Lecce, Inter, Cremonese, Atalanta e Como

Il Sassuolo ha espugnato ieri sera il Bentegodi, superando l’Hellas Verona 1-0 nel primo anticipo della sesta giornata di Serie A. A decidere l’incontro è stato un gol di Andrea Pinamonti al 71’, che ha regalato tre punti preziosi alla formazione emiliana, capace di gestire il vantaggio fino al triplice fischio.

Per l’Hellas, invece, una nuova sconfitta interna che complica la classifica e accende i riflettori sulla necessità di ritrovare equilibrio e incisività offensiva.

Il turno proseguirà oggi con quattro sfide: Lazio-Torino e Parma-Lecce alle 15, Inter-Cremonese alle 18 e Atalanta-Como alle 20:45. Un sabato di grande calcio che potrà già delineare i primi equilibri nella parte alta e bassa della classifica.