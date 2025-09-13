Il senatore Croatti nella Flotilla per Gaza: "Portiamo speranza"

Con lui anche la giornalista riminese Michela Monte

La Global Sumud Flotilla è in navigazione verso Gaza con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Tra i circa 600 partecipanti c’è il senatore riminese del M5S Marco Croatti, che ha scelto di imbarcarsi insieme a parlamentari ed eurodeputati italiani.

Dall’Italia sono partite 18 imbarcazioni con 150 persone a bordo, che si uniscono in mare a quelle provenienti da Grecia, Spagna e Tunisia. Complessivamente la missione porta oltre 300 tonnellate di beni raccolti nei mesi scorsi. Il viaggio procede senza scali intermedi, nonostante le recenti minacce di attacchi con droni e le dichiarazioni del ministro israeliano Ben-Gvir, che ha definito i partecipanti “terroristi”.

«Siamo salpati verso Gaza – scrive Croatti sui social –. Non sappiamo cosa ci aspetta, ma sappiamo cosa vogliamo: portare aiuti e la speranza di un futuro di pace».

Con lui anche la giornalista riminese Michela Monte, che racconta le difficoltà della traversata: turni di guardia notturni per prevenire nuovi attacchi e problemi tecnici che hanno già rischiato di compromettere la rotta.