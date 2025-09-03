Il senatore riminese Croatti a bordo della Global Flotilla per Gaza

Con lui altri tre parlamentari italiani nella missione umanitaria che salperà il 7 settembre per portare aiuti e rompere il blocco navale imposto da Israele

Ci saranno anche quattro parlamentari italiani a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria internazionale che punta a portare aiuti alla popolazione di Gaza e a rompere il blocco navale imposto da Israele. A renderlo noto è stata Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza, nel corso di una conferenza stampa al Senato promossa dal Movimento 5 Stelle.

Tra i partecipanti figura anche il senatore riminese Marco Croatti (M5s), che insieme all’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, al deputato del Pd Arturo Scotto e all’europarlamentare dem Annalisa Corrado salirà a bordo della flottiglia. “Hanno deciso di mettere i loro corpi. Immaginate quanto questo sia importante”, ha sottolineato Delia.

Le imbarcazioni, dopo una prima partenza dalla Liguria, salperanno il 7 settembre. “È la più grande missione umanitaria che cerca di rompere un assedio”, ha affermato Scuderi, presente con la kefiah al Senato.

Alla conferenza è intervenuta anche Laura Boldrini, che ha ribadito il carattere umanitario dell’iniziativa, pur riconoscendone i rischi: “Vogliamo rompere l’assedio e portare aiuti. Non vi lasceremo soli”.

Il sostegno alla missione è arrivato anche dalla segretaria del Pd Elly Schlein, che ha confermato il supporto politico del partito e la partecipazione diretta di due suoi rappresentanti a bordo.

La presenza del senatore riminese Croatti conferisce alla missione un ulteriore rilievo anche a livello locale, con Rimini rappresentata in un’iniziativa internazionale di grande impatto politico e simbolico.