Il sindaco di Anthering in vacanza a Bellaria Igea Marina: un legame che dura da anni

Alois Mühlbacher è stato ricevuto dal sindaco Filippo Giorgetti

Il Sindaco Filippo Giorgetti ha incontrato con piacere gli scorsi giorni Alois Mühlbacher: primo cittadino di Anthering, storica cittadina austriaca alle porte di Salisburgo ed ai confini con la Baviera, da anni il Sindaco Mühlbacher sceglie Bellaria Igea Marina quale meta delle proprie vacanze. Un legame speciale alimentato anche da tante occasioni che lo hanno visto ospite della nostra città durante i mesi autunnali, insieme a tanti suoi concittadini e sempre fedele all’Hotel Boston: rappresentando non solo una bella storia di amicizia, ma anche un esempio di destagionalizzazione dell’offerta turistica rivolta alla clientela estera.