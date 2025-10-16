Il Sindaco Sadegholvaad accoglie il nuovo comandante marittimo

Incontro istituzionale con Maurizio Tattoli e il Capitano di fregata Ottavio Cilio

Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto nella residenza comunale Maurizio Tattoli, dallo scorso 19 settembre nuovo comandante della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna, accompagnato dal Capitano di fregata Ottavio Cilio, Comandante della Capitaneria di porto di Rimini. Un primo incontro conoscitivo per dare il benvenuto al comandante e rinnovare il proficuo patto di reciproca collaborazione istituzionale che negli anni ha sempre caratterizzato il rapporto tra i rispettivi enti, a tutela del territorio e della comunità.