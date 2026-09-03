Il sottosuolo diventa una risorsa per la transizione energetica: se ne parla a Perticara

Sabato 5 settembre al Museo Sulphur di Perticara il convegno “La seconda vita del sottosuolo”, dedicato a stoccaggio della Co₂, geotermia, carbon farming e teleriscaldamento

Il sottosuolo può diventare una risorsa strategica per affrontare la transizione energetica e costruire un futuro più sostenibile. È questo il tema del convegno “La seconda vita del sottosuolo – Stoccaggio di CO₂, geotermia e teleriscaldamento per un futuro sostenibile”, in programma sabato 5 settembre alle 16.30 al Museo Storico Minerario Sulphur di Perticara.

L'iniziativa, aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza, propone un viaggio attraverso alcune delle principali opportunità offerte dalla geologia e dalle nuove tecnologie. Al centro degli interventi ci saranno lo stoccaggio della CO₂ nel sottosuolo, il carbon farming e il carbon storage, la geotermia a media e bassa entalpia e il recupero delle vecchie miniere attraverso sistemi di teleriscaldamento.

Il programma prevede l'apertura con i saluti istituzionali e la moderazione del direttore del Museo Sulphur, Matteo Giordani. Seguiranno gli interventi di Mattia De Luca, esperto di stoccaggio geologico della CO₂, Simonetta Tugnoli di Arpae Emilia-Romagna e Marco Taussi, ricercatore dell'Università degli Studi di Urbino.

A chiudere il ciclo degli interventi sarà Teresa Alonso Sánchez, direttrice della Cattedra Hunosa dell'Università di Oviedo, in Spagna, che presenterà l'esempio delle miniere di carbone trasformate in una fonte di energia per il teleriscaldamento nella regione delle Asturie.

"Un evento per curiosi, cittadini, studenti, ma anche tecnici e scienziati e chiunque voglia capire come la transizione energetica e ambientale stia silenziosamente cambiando il nostro modo di vivere", evidenzia Cesare Bianchi, presidente della pro loco, che ha organizzato l'importante convegno.