Il tango arriva al Teatro Mariani di Sant’Agata

Sabato 14 novembre va in scena "Tango, il vento della Pampa", produzione originale con la direzione artistica di Raffaello Bellavista.

Il ritmo del tango argentino incontra la musica dal vivo nella cornice del Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria. Sabato 14 novembre, alle 21, il borgo ospita "Tango, il vento della Pampa", spettacolo con la direzione artistica del maestro Raffaello Bellavista, pensato come un viaggio tra musica e danza.

La produzione attraversa le diverse anime del tango, dalla classica argentina alla milonga fino al tango nuevo. In scaletta le composizioni di Villoldo, Ginastera e Astor Piazzolla, tra momenti solistici e passaggi d'insieme in cui le note accompagnano i movimenti dei ballerini. Sul palco ci saranno Raffaello Bellavista, al pianoforte e alla voce, anche direttore musicale, il fisarmonicista Luca Vassura e la cantante Stefania Cattani. La parte coreografica sarà affidata ai tangueri professionisti Sara Plazzi e Cristian Servidei. L'appuntamento si svolge nel Teatro Mariani, riconosciuto come sito seriale del Patrimonio Mondiale Unesco. Una serata in cui la tradizione musicale argentina farà da filo conduttore, tra le atmosfere malinconiche del tango e il suo carattere più passionale.