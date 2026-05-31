Il Tc Viserba sconfitto 6-0 in Sicilia dal Ts Monte Kà Tira di San Gregorio

Si è giocata la sesta giornata del primo girone di qualificazione della B1 maschile

Il Tennis Club Viserba esce sconfitto sui campi siciliani del Ts Monte Kà Tira di San Gregorio (Catania) nella sesta giornata del primo girone di qualificazione della B1 maschile. Il team riminese ha ceduto per 6-0 alla solida formazione isolana. Va detto che il punteggio poteva essere meno severo se Diego Zanni non fosse stato sconfitto al tie-break del terzo set dopo un confronto serratissimo contro Simone Consolo. Poi anche nei doppi il match che vedeva in campo Bartoli-Zannoni è andato al match tie-break, ma anche questa volta poca fortuna per i portacolori del Tc Viserba in una giornata non certo positiva.

I parziali: Gabriele Felline (2.5)-Luca Bartoli (2.5) 6-3, 6-0, Paolo Gabriele Marino (2.8)-Alessandro Canini (2.6) 6-3, 7-5, Simone Massucco (2.4)-Samuel Zannoni (2.4) 6-1, 7-6 (6), Simone Consolo (2.8)-Diego Zanni (2.7) 3-6, 7-5, 7-6 (4). Doppi: Consolo-Felline b. Bartoli-Zannoni 6-2, 2-6, 10-3, Massucco-Marino b. Canini-Di Marco 6-1, 6-3.

La formazione riminese tornerà in campo domenica prossima nella 7° ed ultima giornata della prima fase. Sui campi riminesi approderà il Professione Tennis Park di Calenzano, serve una vittoria ai padroni di casa per evitare il rischio di una retrocessione diretta. La formazione toscana può schierare i 2.2 Niccolò Baroni e l’austriaco Maximilian Neuchrist, il 2.4 Alessandro Beconi ed i 2.5 Andrea Bianchimano, lo spagnolo Samuel Arauzo Martinez, Alessandro Losapio ed il francese Samuel Brosset.