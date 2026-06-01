Il Teatro Galli apre le porte allo StregaTour: attesa per la cinquina 2026

Una serata speciale a Rimini con i finalisti 2026

Per il quarto anno consecutivo Rimini entra nel percorso nazionale dello StregaTour, il ciclo di incontri che accompagna il Premio Strega in teatri, biblioteche e spazi culturali di tutta Italia. Sabato 6 giugno il Teatro Galli ospiterà i finalisti dell’edizione 2026 del più importante premio letterario italiano, in un appuntamento ormai atteso della programmazione culturale cittadina.

La presenza stabile dello StregaTour a Rimini conferma il ruolo centrale che la promozione della lettura e della letteratura occupano nella visione strategica della cultura della nostra città: non solo biblioteca storica tra le più antiche d’Italia, ma spazio quotidiano di incontro, formazione e partecipazione, capace di promuovere la lettura attraverso presentazioni, gruppi di lettura, attività per scuole e famiglie, incontri con autori e iniziative diffuse dedicate a pubblici diversi. L’edizione 2026 assume inoltre un significato speciale perché coincide con gli ottant’anni del Premio Strega, nato nel 1947 per iniziativa di Maria e Goffredo Bellonci insieme agli “Amici della domenica”. Un anniversario che attraversa la storia culturale italiana dal dopoguerra a oggi e che conferma il premio come osservatorio privilegiato sui cambiamenti della narrativa e della società italiana.

Sul palco del Teatro Galli saliranno i finalisti del Premio Strega 2026, i nomi degli autori presenti a Rimini saranno annunciati solo dopo la proclamazione ufficiale della cinquina (o sestina) del Premio Strega, prevista il 3 giugno al Teatro Romano di Benevento, creando così ulteriore attesa intorno alla serata riminese. A condurre la conversazione dedicata ai libri, alla scrittura e alle storie della narrativa contemporanea sarà Alessandro Ciacci, comico e performer riminese, nonché utente super affezionato della Biblioteca civica Gambalunga!

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Accesso alla sala dalle ore 20.30.