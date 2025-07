Il tour estivo di Francesco Gabbani passa dall'Arena della Regina di Cattolica

sabato 26 luglio l'artista porterà in scena il suo "Dalla tua parte summer tour"

Dopo lo strepitoso concerto di Nile Rodgers&Chic di venerdì scorso, sabato 26 luglio (ore 21) arriva sul palco dell’Arena della Regina Francesco Gabbani, artista amatissimo dal pubblico e molto atteso a Cattolica, unica tappa in riviera del suo “Dalla tua parte summer tour 2025”. Il cantautore, polistrumentista, artista multiplatino (13 dischi di platino e 4 dischi d’oro) farà sognare l’Arena con una scaletta di successi che condensano tutta la forza espressiva e il carisma che da sempre contraddistinguono Gabbani nei live sul palco. Il tour che sta portando in giro per l’Italia prende il nome di “Dalla tua parte”, il suo sesto album in studio, uscito a febbraio, che ha già conquistato pubblico e critica. Album che include pagine ormai celebri come “Viva la vita”, brano presentato alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, e l’ultimo singolo “Così come mi viene”, attualmente in rotazione radiofonica. Questa opera ha segnato una nuova fase artistica per il cantautore, che proprio con brani come “Viva la vita”, esplora temi profondi legati al senso della vita. Una ricerca intima che attraversa tutto l’album, con cui il cantautore ha cercato di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto.

Il cartellone dell’Arena della Regina, a cura di Pulp Concerti, prosegue con altri imperdibili appuntamenti con i big della musica: