Il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi in visita alla Casa dei Nonni di Sant'Ermete

La visita era stata annunciata il giorno della Vigilia

Oggi (sabato 27 dicembre) il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, ha fatto visita agli ospiti della Casa dei Nonni, struttura di accoglienza per anziani situata in via Casale a Sant’Ermete. L’incontro ha assunto un significato particolare: agli anziani ospiti è stata infatti concessa l’indulgenza plenaria in occasione dell’Anno Santo 2025, come richiesto dagli stessi in una lettera indirizzata all’allora Papa Francesco. La visita del vescovo Anselmi era stata annunciata il giorno della vigilia di Natale, il 24 dicembre. L’indulgenza plenaria rappresenta una grazia straordinaria che, per i peccati già confessati, consente ai fedeli una completa purificazione spirituale.