“Il viaggio” di Maria Pia Campagna in mostra a Coriano

Dal 20 al 25 gennaio un percorso artistico tra memoria, velocità e ricerca espressiva

Il viaggio non è solo una mostra d’arte, ma un racconto personale e artistico che attraversa una vita interamente dedicata alla ricerca espressiva. È questo il senso della mostra “Il viaggio”, proposta dall’artista Maria Pia Campagna, in programma a Coriano dal 20 al 25 gennaio 2026.

Da sempre affascinata dal tema della velocità, Maria Pia Campagna affonda questa passione anche nella propria storia familiare: il padre, bersagliere, era solito compiere acrobazie in moto. Un’immagine potente, rimasta impressa nel tempo e divenuta materia viva del suo linguaggio artistico.

Dal punto di vista stilistico, l’artista sviluppa una ricerca pittorica essenziale e intensa, caratterizzata da segni misurati, cromie delicate e una forte attenzione alla materia. Le sue opere si muovono tra astrazione e memoria, restituendo presenze sospese e frammenti di vissuto, in un linguaggio che privilegia il silenzio, l’equilibrio e l’ascolto. Una pittura che invita lo spettatore a soffermarsi, a entrare lentamente nel racconto, più che a coglierne immediatamente il significato.

L’inaugurazione della mostra, prevista per lunedì 20 gennaio alle ore 17.00, si svolge in una data fortemente simbolica: il giorno della festa del Patrono di Coriano, San Sebastiano, e il giorno del compleanno di Marco Simoncelli.

La scomparsa di Marco Simoncelli ha profondamente colpito l’intera comunità e, in modo particolare, Maria Pia Campagna, che negli anni ha dedicato numerose opere al campione. Lavori che raccontano la velocità, il movimento e quell’energia vitale che Marco Simoncelli ha saputo incarnare dentro e fuori dalla pista.

Durante l’inaugurazione, l’artista donerà un’opera a Paolo Simoncelli, padre del campione. Tra i lavori più significativi in esposizione, Maria Pia Campagna segnala un’opera che fa parte della collezione Lavagne, nella quale si intrecciano la moto, la velocità e la figura di Marco Simoncelli, dando vita a una narrazione visiva intensa e simbolica.

Nel corso dell’evento, l’artista donerà inoltre un’opera al Comune di Coriano, dove risiede da circa 50 anni, come segno di riconoscenza verso un territorio che negli anni le ha sempre dimostrato stima e in cui ha esposto diverse mostre.

“’Il viaggio’ è una mostra che intreccia arte, memoria e legame con il territorio – dichiara l’assessore alla Cultura Anna Pazzaglia –. Il percorso di Maria Pia Campagna racconta una ricerca profonda, capace di parlare alla comunità attraverso il movimento, il silenzio e la materia. Un’esposizione che, in una data così simbolica per Coriano, assume un valore culturale e umano ancora più forte”.