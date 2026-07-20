Il Volo in concerto a Cattolica: il trio protagonista all’Arena Regina il 23 luglio

La tappa romagnola del World Tour 2026-2027 celebra il repertorio del gruppo: musica italiana, lirica e grandi successi

Giovedì 23 luglio Il Volo farà tappa all'Arena Regina di Cattolica (RN). L'appuntamento si inserisce nella leg estiva del World Tour 2026-2027, con cui Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble stanno portando il loro spettacolo in Italia, Spagna e Grecia, attraversando le diverse anime del loro repertorio: dalla grande tradizione musicale italiana al repertorio lirico, fino ai brani che hanno segnato la loro carriera.

Il trio arriva a Cattolica con uno spettacolo che celebra il percorso artistico de IL VOLO, unendo eleganza, interpretazione e una produzione pensata per valorizzare alcune delle location più prestigiose del panorama italiano.

Dopo Cattolica, il tour estivo proseguirà il 25 luglio al Castello Carrarese di Este (Este Music Festival), il 27 luglio a Salonicco (City Theatre Gis), il 29 luglio a Corfù (Church St. George Old Fortress), il 31 luglio di Codroipo (Villa Manin), il 2 agosto a Forte dei Marmi (Villa Bertelli), il 7 agosto a Barletta (Fossato del Castello), il 9 agosto ad Alghero all’ Anfiteatro Ivan Graziani di (Alghero Summer Festival), il 22 e 23 agosto al Teatro Antico di Taormina, il 27 agosto al Parco Villa delle Rose di Lanciano, il 28 agosto allo Sferisterio di Macerata, il 6 settembre in Piazza della Loggia a Brescia e l'8 settembre alla Reggia di Caserta in Piazza Carlo di Borbone.

I concerti estivi anticiperanno la quarta edizione di Tutti per uno, in programma il 24, 26 e 27 settembre nella cornice di Palazzo Te a Mantova. Il progetto, ideato da Michele Torpedine e organizzato e prodotto da Friends & Partners, vedrà il trio condividere il palco con numerosi ospiti e amici per tre serate di musica e spettacolo, che saranno successivamente trasmesse in prima serata su Canale 5.

Dal 10 novembre IL VOLO sarà protagonista negli Stati Uniti con una nuova serie di appuntamenti del World Tour. A dicembre tornerà nei palasport italiani con 5 nuove date, partendo il 7 dicembre dall’Unipol Forum di Milano, per poi toccare il Nelson Mandela Forum di Firenze il 12 dicembre, il Palazzo dello Sport a Roma il 17 dicembre, l’Inalpi Arena di Torino il 19 dicembre e chiudere all’Unipol Arena di Bologna il 20 dicembre. Nell’autunno 2027 è in calendario una nuova leg europea nelle principali capitali.