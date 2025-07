Il weekend a Misano: Celentano tribute Show, appuntamenti per la famiglia, esposizione auto

Spazio anche allo sport con Festival della Pallamano, Honda Days e tornei regionali giovanili di beach volley

Si apre un altro weekend all’insegna del divertimento per tutta la famiglia a Misano Adriatico.

Domani sera alle 21:30, per la rassegna musicale Friday Night, sul palco di Piazza Repubblica arriverà Maurizio Schweizer con il suo “Celentano tribute Show”. Al Parco del Sole di Misano Brasile andrà in scena lo show Family Night, a cura di First Animazione, mentre al Parco di Piazza Castello a Miano Monte, nell’ambito del Festival diffuso di teatro di figura e animazione Pane, Burro e Burattini, ci sarà lo spettacolo di marionette “Tutta colpa di Pinocchio”. A Portoverde, in Piazzale Colombo, l’associazione “Per la difesa del mare” presenta il talk show “Lifestyle e Benessere”.

Sabato alle 21:30, in Piazza della Repubblica, appuntamento con il tradizionale Varietà di First Animazione e domenica 6 luglio, al Parco del Sole, si torna a ballare con i maestri Andrea e Nicole.

Sempre domenica, a Portoverde, andrà in scena il secondo “Concorso d’Eleganza”, riservato ad Auto storiche e Supercars, organizzato dall’associazione “Per la difesa del mare” e dalla Scuderia Automobilistica Morcianese. La giornata prevede l'esposizione al pubblico delle auto in Piazzale Colombo a partire dalle ore 16:00. Dalle 17:00 alle 19:00 le vetture dei partecipanti saranno a disposizione dei giudici. Ospiti della serata il pilota Luca Drudi e Siegfried Stohr, ex pilota e fondatore della scuola “Guidare e Pilotare”.

Sarà anche un weekend all’insegna dello sport, con le gare del Festival della Pallamano al Palasport Rossini, gli Honda Days a Misano World Circuit e i tornei regionali giovanili di beach volley a cura della Polisportiva Comunale Misano nella spiaggia libera di fronte al Parco Mare Nord.