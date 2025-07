Il weekend a San Marino: dalla 1000 Miglia alla festa dei cosplayer, passando per mostre e voli in mongolfiera

Ecco tutti gli eventi in programma nel weekend dal 19 al 22 Giugno

Sono numerosi gli eventi in programma a San Marino nel prossimo weekend, eccone una rassegna:

1000 Miglia - 19 giugno

Le splendide autovetture storiche della mitica 1000 Miglia tornano per la 43° edizione a colorare le contrade del Centro Storico. Quest'anno, per la prima volta, transiteranno a San Marino nel pomeriggio: passaggio della prima auto del "Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025" previsto alle 16.00 circa, passaggio della prima auto della "43° Rievocazione storica della 1000 Miglia" previsto alle 17.30.



Mille miglia in moto nei Borghi più belli d'Italia – 19 giugno

Una passarella di meraviglie che partiranno da San Marino per farci ritorno dopo aver visitato i Borghi della Romagna, terra di motori.

L'evento si terrà presso l'Area Parcheggio P2 Bus, Centro Storico San Marino



Corpus Domini – 19 giugno

La Repubblica di San Marino celebra la festa civile e religiosa con una suggestiva cerimonia che si svolge in centro storico secondo un protocollo rimasto pressoché invariato nel corso dei secoli.



San Marino Photo Cosplay – dal 20 al 22 giugno

Un numero selezionato di fotografi e cosplayer (dalle ore 9 alle ore 20) realizzerà set fotografici esclusivi usufruendo di una serie di location distribuite sul territorio e messe a disposizione da tutti e 9 i Castelli della Repubblica. Inoltre si svolgeranno dei workshop con esponenti di spicco nel panorama fotografico a tema cosplay. Novità di questa edizione: l’esperienza dei workshop sarà fruibile anche ai visitatori su

prenotazione.



On the Road Again Festival – 20 giugno

Serata a tema anni '50 con motociclette, buon cibo, rock and roll e birra.

Cena a buffet e musica dal vivo con i Rock n Roll Kamikaze e Original Rock Band.

L'appuntamento è al Campo Bruno Reffi, Centro Storico San Marino, dalle ore 20

The Space Race 2 – 21 giugno

Torna l'evento esclusivo dedicato agli appassionati di auto sportive e delle emozioni ad alta velocità. Partenza dal San Marino Outlet Experience per un emozionante giro attraverso paesaggi spettacolari della Repubblica di San Marino. La giornata si concluderà poi a Campo Bruno Reffi, in centro storico. Seguirà una cena esclusiva per concludere l’evento.



Città dell’Aria – Volo ancorato in mongolfiera – 22 giugno

San Marino celebra simbolicamente la propria adesione al progetto Città dell’Aria con un’emissione filatelica speciale dedicata al tema. Nell'ambito delle iniziative legate all'emissione postale, presso il Parcheggio n. 7 di Città a San Marino, sarà presente una mongolfiera per il volo ancorato riservato esclusivamente a chi acquista il folder contenente il francobollo celebrativo, al costo di 10€ in loco

e non sono previste possibilità di prenotazioni anticipate. Il volo sarà effettuato dalle ore 19 fino ad esaurimento posti e compatibilmente con le condizioni atmosferiche.

Mostre L'Ėcole de Paris. Da Toulouse Lautrec a Modigliani – fino al 7 luglio

La mostra promossa da Geko Gold Arte con il patrocinio della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura è un viaggio nell'arte moderna parigina e nel mondo di Modigliani. Per la prima volta a San Marino, una rassegna con oltre 100 opere dedicate agli artisti del movimento nato a Parigi nei primi del Novecento. In mostra anche il "Piccolo nudo rosso" di Modigliani. L'evento si terrà dalle 9 alle 17 presso il Museo di Stato (Piazza Titano, Centro Storico di San Marino)



San Marino Lincoln Days – fino al 14 settembre

La 3° edizione celebra un importante evento storico: la lettera scritta dal Presidente degli Stati Uniti d’America, Abramo Lincoln, il 7 maggio 1861 in risposta alla lettera di concessione della cittadinanza onoraria conferitagli dai Capitani Reggenti di San Marino, e prenderà luogo presso il Museo del Francobollo e della Moneta (Piazza Garibaldi, Centro Storico di San Marino, orario dalle 9 alle 17).



Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino – fino al 12 ottobre

La mostra celebra i cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro della Repubblica, le 10 e 20 lire del 1925. l'evento si terrà presso il Museo del Francobollo e della Moneta (Piazza Garibaldi, Centro Storico di San Marino).