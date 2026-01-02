Ilari e Bianco dominano la 10ª Corrida di San Silvestro

Oltre 400 atleti a Rimini per un’edizione da record tra sport, festa e grande partecipazione

È stata una vera festa dello sport la 10ª edizione della Corrida di San Silvestro, che ha richiamato oltre 400 partecipanti da tutta Italia nel cuore del “Capodanno più lungo del Mondo”. L’evento, organizzato dal Golden Club Rimini con il patrocinio del Comune e il supporto di Apt Servizi Emilia-Romagna e UISP, ha celebrato il suo decennale con un successo di pubblico e contenuti.

Giovani Bianco

In campo maschile a imporsi è stato Giovanni Bianco, autore di una prova di forza sul selettivo tracciato cittadino: dopo aver preso il comando nella parte in salita, l’atleta ha resistito al ritorno degli avversari tagliando il traguardo in 35’18”. Alle sue spalle volata mozzafiato per il podio, con Andrea Bonoli secondo in 35’34”45 davanti a Brayan Schiaratura (35’35”01).

Azzurra Ilari

Tra le donne dominio assoluto di Azzurra Ilari, che ha condotto la gara dall’inizio alla fine centrando la terza vittoria consecutiva e la quinta complessiva nella manifestazione, in 43’35”07. Secondo posto per Federica Moroni, terza Giuseppina Piccaluga.

Spazio anche ai giovani: tra gli Allievi successo di Kuang Gatluak, mentre tra le Allieve ha primeggiato Chiara Sabattini. Nelle categorie giovanili Under 15 vittorie per Elia Leoni e Chiara Incerti.

Grande partecipazione anche tra le società, con Golden Club Rimini, Seven Savignano e Rimini Marathon tra le più rappresentate, a conferma di una Corrida di San Silvestro sempre più punto di riferimento per l’atletica regionale e nazionale.