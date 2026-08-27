“Illustri riminesi”, la Sagra Musicale riscopre i protagonisti dimenticati

Da settembre a ottobre una nuova sezione della Sagra Musicale Malatestiana dedicata a Mario Bianchelli, Maria Rita Brondi, Amintore Galli e Angelica Quadrelli

Illustri riminesi è titolo di una nuova speciale sezione della Sagra Musicale Malatestiana che tra esecuzioni dal vivo e narrazione, accompagnerà il pubblico in un percorso che punta a riscoprire e valorizzare il patrimonio musicale cittadino del passato, restituendo voce e spazio a personalità come Mario Bianchelli, Maria Rita Brondi, Amintore Galli, Angelica Quadrelli. Sconosciuti potrebbe essere il sottotitolo, ad esaltarne ancora di più una misteriosa grandezza, tanto più sorprendente quanto più sfuggente alla luce postuma dei riflettori.

Un viaggio che comincia venerdì 4 settembre alla Sala Ressi, con una giornata dedicata a Rimini e i Malatesta tra Trecento e Quattrocento. Alle ore 18 è in programma la presentazione del volume Rimini, MS San Gaudenzo III: The New Life of a Dismembered Songbook, a cura di Francesco Zimei, pubblicato da Libreria Musicale Italiana nel 2026 nella collana Ars Renovata. In serata (ore 21) la musica è affidata all’Ensemble Micrologus, per un viaggio nella musica della corte malatestiana. Un appuntamento che nasce dalla rocambolesca apparizione dai faldoni dell’archivio di Stato di Rimini del Codice di San Gaudenzo, una inedita scuola musicale riminese, fiorita nel grembo della Corte Malatestiana fra Trecento e Quattrocento, di inequivocabile valore musicologico, in dialogo con le grandi capitali come Venezia e Parigi ma con una sua inconfondibile eleganza melodica non astratta e più cantabile.

Del Codice si parlerà anche la mattina seguente, sabato 5 settembre alle ore 10, all’Auditorium del Conservatorio Maderna-Lettimi, con un incontro di studio con la partecipazione dell’Università degli Studi di Trento e dell’ICPAL.

Il fine settimana si chiude domenica 6 settembre alle ore 21 alla Sala Ressi con Annarosa Vannoni e un incontro dedicato a Mario Bianchelli (Rimini, 1669–1730) dal titolo Cantate & Arie, con la musica di Arsemble. Di casato aristocratico, Bianchelli vanta una parentela facoltosa di personalità forti e avventurose, incline a incroci pericolosi che annovera anche un tentativo di fuga adultera della consaguinea Teodora con Guido Cagnacci. Da Rimini Mario conquista le corti più ambite anche fuori dal territorio italico, musicista ammirato in tutta Europa per l’arte di suonare strumenti come la chitarra e il violino. Di questa sua arte e delle sue composizioni la Biblioteca Gambalunga conserva suoi preziosi manoscritti, un incentivo a proseguire lo studio di un rilevante patrimonio musicale riminese che aspetta di essere riportato pubblicamente al suo splendore.

Blasonato era il rango di nascita anche di Maria Rita Brondi, la Signora della chitarra, anche liutista, cantante, compositrice, storica della musica, musicista colta, cosmopolita, considerata nel suo tempo artista d’avanguardia, donna di preveggente e anticonformista emancipazione. A lei è dedicato l’appuntamento di giovedì 17 settembre (ore 21, Sala Ressi) con la presentazione a cura del liutista e chitarrista Aldo Vianello.

Una restituzione dovuta anche quella di un Amintore Galli meno conosciuto. Dopo il pomeriggio di giugno dedicata al suo inno dei lavoratori e al clima prefettizio persecutorio che lo circonda, lunedì 21 settembre (ore 21, Teatro Galli) lo studioso Fabio Sartorelli con Eyos Orchestra & Choir diretti da Davide Tura e Emanuele Vitale accompagna il pubblico alla scoperta della pregevole nobiltà umana e compositiva, che comprende pagine musicali di non comune bellezza non solo formale, tratte dal David, dalla Missa Pacis, da inedite produzioni vocali con accompagnamento.

Chiude la rassegna lunedì 5 ottobre alle ore 21, alla Sala Ressi l’appuntamento dedicato ad Angelica Quadrelli una delle prime e più importanti interpreti del panorama operistico del Seicento italiano. La presentazione è a cura di Paolo Righini e la partecipazione dell’Accademia Musicale Cristiniana.

Si segnala che gli appuntamenti dedicati Bianchelli, Quadrelli e Brondi inizialmente previsti da programma nello spazio dell’ex chiesa di Santa Maria ad Nives, saranno invece ospitati alla Sala Ressi del Teatro Galli di Rimini.

Biglietti

I biglietti per Ensemble Micrologus (4 settembre, Sala Ressi), Mario Bianchelli Cantate & Arie (6 settembre, Sala Ressi), Amintore Galli con Eyos Orchestra & Choir (21 settembre, Teatro Galli), Angelica Quadrelli (5 ottobre, Sala Ressi) sono acquistabili on line su Vivaticket ( www.vivaticket.com/it/tour/sagra-musicale-malatestiana/4276 ).

Biglietteria del Teatro Galli (martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 14 e giovedì dalle ore 15 alle 19 (tel. 0541.793811 – [email protected] ).