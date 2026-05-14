“Ilva Football Club”: il sogno di Taranto raccontato attraverso il calcio

Il 18 maggio, alle ore 21, alla GrottaRossa Spazio Pubblico Autogestito

Il 18 maggio, alle ore 21, alla GrottaRossa Spazio Pubblico Autogestito va in scena uno degli appuntamenti maggiormente trasversali e intergenerazionali con Ilva Football Club del pluripremiato collettivo di teatro contemporaneo Usine Baug. Il Festival Filo per Filo, Segno per Segno, realizzato da Alcantara Teatro con la collaborazione della Regione Emilia Romagna, del Comune di Rimini e del Comune di Santarcangelo, inserisce così all’interno del proprio programma un allestimento dedicato anche a un pubblico adulto e capace di raccontare a far riflettere sull’attualità e sulle vicende del nostro paese. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con Grottarossa Spazio Pubblico Autogestito e con Fiom Cgil Rimini.

Ilva Football Club parla di un sogno, un sogno grande due volte la città, un sogno che lentamente e inesorabilmente si sgretola e si scontra con la realtà. La storia della più grande acciaieria d'Europa s'intreccia alla leggenda di questa piccola squadra nata proprio sotto le ciminiere dell'Ilva, per dare voce alle tante storie vissute al Taranto. Storie di lotta tra salute e lavoro, tra speranza e disillusione, tra sogno e realtà.

Attraverso la metafora sportiva, la poesia delle immagini e la verità delle testimonianze, Ilva Football Club racconta la storia di una città sacrificabile, che oggi è Taranto ma domani potrebbe essere un’altra città mostrandoci quanto ciò che accade ci riguarda molto più di quanto immaginiamo.

Il calendario di Filo per Filo, Segno per Segno proseguirà fino al 31 maggio e vedrà, durante questa settimana, protagonisti sui palchi di Rimini e Santarcangelo artisti come Roberto Abbiati con il suo assolo ispirato al Moby Dick di Melville, un incontro con l’autore e divulgatore Claudio Milani e un laboratorio di illustrazione con Marianna Balducci: eventi che fanno da contrappunto al fitto calendario di spettacoli che vedranno le 150 ragazze e ragazzi del Laboratorio Stabile di Alcantara protagonisti sui palchi delle due città.