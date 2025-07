Immobiliare a Rimini: cresce l’interesse per le seconde case al mare

Sono i dati dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa

Rimini si conferma una delle mete preferite per l’acquisto di case vacanza in Emilia-Romagna, secondo solo ad alcune grandi città per attrattività immobiliare. Sono i dati dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Nel 2024, la provincia si distingue per l’elevata quota di compravendite legate alla seconda casa, inserendosi in un trend regionale che vede l’interesse per le case vacanza sempre più stabile, soprattutto nelle località turistiche.



Mentre Bologna guida la classifica regionale per acquisti a scopo di investimento (27,9%), seguita da Ferrara (26,3%) e Forlì (24,2%), Rimini si posiziona tra i territori con le percentuali più alte per compravendite legate al turismo e alla stagionalità.

Ufficio studi Gruppo Tecnocasa

A livello regionale, nel 2024 gli acquisti per investimento rappresentano il 14% delle transazioni immobiliari, in crescita costante rispetto al 10,1% del 2019. L’abitazione principale domina ancora il mercato (81,1%), seguita dalle case vacanza (4,8%).

Ufficio studi Gruppo Tecnocasa

Tra chi investe in Emilia-Romagna, la fascia d’età più attiva è quella tra i 45 e i 54 anni (27,7%), con una netta prevalenza di famiglie (71,9%). Gli immobili più richiesti sono trilocali (34,2%) e bilocali (31,5%), ideali per la locazione o l’utilizzo stagionale. Anche se la maggior parte degli acquisti avviene in contanti (84,4%), cresce il ricorso al mutuo, passato dal 12,1% nel 2023 al 15,6% nel 2024.Per Rimini, questo scenario conferma la sua doppia anima: una destinazione turistica che resta attrattiva per chi cerca una seconda casa sul mare, e un mercato residenziale stabile che beneficia della crescente attenzione verso l’investimento immobiliare in regione.