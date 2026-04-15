Immobiliare, Rimini corre: prezzi +7,7% in tre mesi

Superati i 3.000 €/mq, domanda in crescita e affitti sempre più introvabili

Rimini accelera sul mercato immobiliare: nel giro di tre mesi i prezzi delle case sono saliti del 7,7%, superando in media i 3.000 euro al metro quadrato (3.083 €/mq). Un dato che colloca la città al secondo posto in Emilia-Romagna, dietro solo a Bologna.

L’aumento è superiore anche a quello del capoluogo regionale, che registra un +6,3% pur restando la città più cara con 3.802 €/mq. Il divario con altre realtà è netto: a Piacenza il prezzo medio si ferma a 1.111 €/mq, quasi tre volte inferiore.

A trainare il mercato riminese sono sia il nuovo sia l’usato, con valori in crescita soprattutto nelle zone urbane attorno al centro. Intanto aumentano i cantieri, tra nuove costruzioni e progetti in sviluppo.

Parallelamente cresce anche la domanda (+13,4%), mentre l’offerta cala (-10% su base provinciale), contribuendo alla pressione sui prezzi. La situazione è ancora più critica sul fronte affitti: negli ultimi sei mesi gli appartamenti disponibili sono diminuiti del 38%, complice il ritorno delle locazioni turistiche con l’avvicinarsi dell’estate.

Il risultato è un mercato dinamico e competitivo, dove acquistare costa sempre di più e trovare una casa in affitto a lungo termine diventa sempre più difficile.