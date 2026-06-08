Impianto eolico in Alta Valmarecchia, la Provincia: "Progetto incompatibile"

Rimini rinnova le osservazioni e segnala incompatibilità a Casteldelci

Questa mattina, 8 giugno, la Provincia di Rimini ha inviato le proprie osservazioni al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Regione Emilia-Romagna sul procedimento relativo all’impianto eolico "Poggio Tre Vescovi".

Si tratta dell’impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante l'installazione di n. 11 aerogeneratori in Alta Valmarecchia nel comune di Badia Tedalda.

La Provincia ha ribadito il contenuto delle proprie osservazioni inviate lo scorso 3 dicembre, che non hanno peraltro trovato riscontro nei nuovi elaborati di progetto, integrandole con ulteriori osservazioni derivanti dall’entrata in vigore, nel frattempo (lo scorso 14 gennaio), del PTAV (Piano Territoriale di Area Vasta).

Il progetto di Badia Tedalda Eolico S.r.l., così come attualmente previsto, risulta incompatibile, per porzioni che interessano il comune di Casteldelci, con la normativa concernente la pericolosità geomorfologica.