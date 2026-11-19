Imposta di soggiorno anche a bar e ristoranti, Confcommercio Rimini dice no
Preite: "Impossibile distinguere turisti e residenti, sarebbe un nuovo carico burocratico". Federalberghi: "Oggi la riscossione pesa soltanto sugli alberghi"
La proposta di estendere l’imposta di soggiorno anche a bar, ristoranti, negozi e trasporti divide il mondo del turismo. Da Rimini arriva la netta contrarietà di Confcommercio. «Come dovremmo distinguere un turista da un residente? Chiedendo la carta d’identità prima di servire un caffè?», osserva Denis Preite, presidente provinciale Fipe, secondo cui la misura introdurrebbe nuovi adempimenti burocratici per gli esercenti.
Di diverso avviso Federalberghi, che sostiene la proposta del presidente nazionale Bernabò Bocca per distribuire il prelievo su tutta la filiera turistica e alleggerire gli oneri degli alberghi. «La riscossione e gli adempimenti ricadono esclusivamente sulle strutture ricettive», sottolinea Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini, ricordando anche il peso delle commissioni bancarie sui pagamenti elettronici.
Il tema riguarda risorse importanti per la Riviera. A Rimini il gettito dell’imposta di soggiorno potrebbe raggiungere i 15 milioni di euro nel 2025, dopo i 14,6 milioni incassati l’anno precedente. Riccione ha raccolto circa 4,9 milioni, Cattolica 2,3 milioni e Misano oltre 510mila euro.
Confcommercio condivide la necessità di sostenere gli investimenti nel settore turistico, ma chiede incentivi e strumenti di sviluppo, non nuove tasse sui consumi di bar e ristoranti.