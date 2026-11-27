Imposta di soggiorno, il sindaco di Rimini apre alla riforma: "Risorse anche per la formazione"

Nei primi dieci mesi del 2026 Rimini ha già superato i pernottamenti dell’intero 2025, con un aumento del 6,21%

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad guarda con interesse alla riforma dell’imposta di soggiorno annunciata dal ministro. La proposta prevede il riconoscimento ai gestori delle strutture ricettive di una quota del 2% per l’attività di riscossione svolta per conto dei Comuni e la possibilità di destinare una parte del gettito alla formazione e alla qualificazione professionale nel settore turistico. Il primo cittadino sottolinea come il provvedimento possa riconoscere il lavoro e le responsabilità degli albergatori nella gestione dell’imposta e, allo stesso tempo, sostenere le iniziative delle associazioni di categoria per rafforzare le competenze degli operatori e migliorare la qualità dei servizi. Un tema che riguarda da vicino Rimini, dove la collaborazione tra amministrazione, imprese e rappresentanze economiche è indicata dal sindaco come uno degli elementi alla base della crescita del sistema turistico. Un andamento confermato anche dai dati, ancora provvisori, relativi all’imposta di soggiorno: nei primi dieci mesi del 2026 la città ha raggiunto 7.446.052 pernottamenti, superando già il totale dell'intero 2025, pari a 7.380.304, e quello del 2024, quando erano stati 7.287.256.

Rispetto allo stesso periodo del 2025, l'aumento è del 6,21%. Numeri che, secondo il sindaco, confermano la solidità della destinazione, ma rendono necessario continuare a investire sulla preparazione professionale e sulla qualità dell'offerta, per affrontare i cambiamenti del mercato e rafforzare la competitività del comparto. L'amministrazione attende ora di conoscere i dettagli della riforma. Il sindaco ha infine confermato la disponibilità del Comune a partecipare al confronto, portando l'esperienza di Rimini, tra le principali destinazioni turistiche italiane.