Imprenditore riminese alla Camera dei deputati: la tradizione romagnola guarda al Regno Unito

Fabrizio Nanni porta la sua esperienza al confronto sulle strategie per sostenere i buyers internazionali e promuovere il Made in Italy

Dalla Romagna al Regno Unito, portando nel mondo i sapori della tradizione. Il giovane imprenditore riminese Fabrizio Nanni, Ceo di Pasital, è intervenuto martedì sera alla Camera dei deputati, a Roma, nell’ambito della conferenza "Italia & Regno Unito – Iniziative e sostegno ai buyers internazionali del Made in Italy", promossa dal deputato Simone Billi, presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo. Al centro dell’incontro, le opportunità commerciali offerte dal mercato britannico e gli strumenti per rafforzare la presenza delle imprese italiane all’estero. Un tema strategico per Nanni, che con il marchio Pasital distribuisce nei supermercati italiani e sui mercati internazionali pasta fresca all’uovo, pasta ripiena, piadina romagnola e altre specialità del territorio. "Il Made in Italy non è un’etichetta, è un sistema. Il principio che guida la mia azienda è semplice: pensa locale, agisci globale", ha dichiarato l’imprenditore, richiamando l’importanza di valorizzare le radici territoriali per conquistare nuovi mercati. Nel suo intervento, Nanni ha sottolineato il potenziale del Regno Unito, dove il comparto alimentare italiano rappresenta una componente importante dell’interscambio commerciale. Un mercato che offre occasioni concrete di crescita, ma richiede anche attenzione alle nuove procedure doganali e alle difficoltà che possono rallentare le esportazioni.

Per l’imprenditore riminese, sostenere l’internazionalizzazione significa quindi affiancare le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, e facilitare l’accesso ai compratori britannici, tutelando al tempo stesso l’autenticità dei prodotti italiani dalla concorrenza dell’Italian sounding. "Chi acquista una piadina romagnola vera non compra un impasto di farina e acqua: compra la Romagna, la sua tradizione", ha affermato Nanni, evidenziando come l’origine autentica sia un valore distintivo sui mercati internazionali. Per il Ceo di Pasital si tratta di un ritorno alla Camera: lo scorso febbraio l’azienda aveva ricevuto dall’associazione Italian Producers il Brand Ambassador Award come "Eccellenza italiana per la Promozione del Made in Italy". Un riconoscimento che accompagna una sfida imprenditoriale precisa: far conoscere anche nel Regno Unito i sapori autentici della tradizione romagnola. "Il Made in Italy, quando è autentico, non deve cambiare pelle per diventare globale: deve solo trovare chi, nel mondo, è pronto a riconoscerne il vero valore", ha concluso.