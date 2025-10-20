Imprenditrice muore dopo un intervento estetico a Istanbul

La 50enne Milena Mancini era ricoverata da venti giorni in terapia intensiva: durante la liposuzione avrebbe subito una lesione allo stomaco

È morta dopo venti giorni di ricovero in terapia intensiva in un ospedale di Istanbul senza mai riprendersi. Milena Mancini, imprenditrice italiana di 50 anni, era stata ricoverata a seguito di gravi complicazioni insorte durante un intervento di liposuzione nella capitale turca.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe riportato una lesione accidentale allo stomaco nel corso dell’operazione di chirurgia estetica. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, rendendo necessario il trasferimento in terapia intensiva, dove è rimasta fino al decesso.

Figlia dell’industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigenti della Indexa SpA, azienda specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali, Milena Mancini lascia due figlie.

La famiglia, sconvolta dalla tragedia, attende ora il rimpatrio della salma e chiarimenti sulle cause esatte dell’incidente chirurgico.