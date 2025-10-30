Impresa e legalità: l’Avv. Paolo Ghiselli approfondisce le novità sui Modelli 231 in un webinar gratuito

Un evento in collaborazione con la Ascheri Academy di Londra

Oggi (30 ottobre) alle ore 17.00, l’Avv. Paolo Ghiselli sarà relatore di webinar, in collaborazione con la Ascheri Academy di Londra, durante il quale verranno analizzati i più recenti sviluppi in materia di Modelli Organizzativi 231, un tema di fondamentale importanza per la prevenzione della responsabilità amministrativa delle imprese, che si inserisce in un contesto più ampio di legalità e di sostenibilità.

Perché partecipare al webinar?

Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle società per alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio e di recente sono stati introdotti nuovi reati ambientali al verificarsi dei quali scaturisce la responsabilità d’impresa. Per evitare sanzioni può essere importante valutare di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) efficace e aggiornato. Durante il webinar, l’Avv. Paolo Ghiselli fornirà una disamina della più recente giurisprudenza in materia, in particolare si concentrerà su:

I nuovi reati ambientali (introdotti dal D.l. n. 116/2025, convertito in l. n. 147/2025) quali presupposto di responsabilità d’impresa;

Il progetto di riforma "Nordio": sull'introduzione della c.d. «messa alla prova aziendale»;

Brevi cenni al concetto di "colpa di organizzazione";

Profili di responsabilità ex d.lgs. 231/2001 in relazione a S.r.l. unipersonali.

Chi è invitato a partecipare?

L’evento formativo gratuito ha scopo puramente conoscitivo ed è rivolto ad avvocati, imprenditori, amministratori e consulenti aziendali.

E’ previsto il rilascio di un certificato di presenza e di un credito formativo per gli avvocati.

Come iscriversi?

Cliccando sul seguente link:

https://ascheri.academy/il-modello-organizzativo-231-quale-strumento-di-tutela-penale-per-limpresa/