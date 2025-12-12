Impresa sensazionale di Lindsey Vonn a St.Moritz
La campionessa statunitense torna al successo a 41 anni. Scelte le coppie di portabandiera azzurri per Milano e Cortina
Lindsey Vonn firma un’impresa destinata a restare nella storia dello sci alpino. A 41 anni, la fuoriclasse statunitense torna sul gradino più alto del podio vincendo la discesa libera di St. Moritz, prima delle due gare previste nella località svizzera per la Coppa del Mondo femminile. Con il tempo di 1:29.63, Vonn ha superato tutta la concorrenza, confermandosi ancora una volta un’icona intramontabile dello sport.
Buona prova anche per Sofia Goggia, che chiude ai piedi del podio in 1:30.94, quarta ma competitiva per tutta la gara.
Nel frattempo, arrivano le scelte del Coni per i portabandiera italiani ai prossimi Giochi invernali del 6 febbraio. Per la cerimonia inaugurale di Milano sfileranno Arianna Fontana e Federico Pellegrino, mentre a Cortina toccherà a Federica Brignone e Amos Mosaner rappresentare l’Italia con il tricolore.
Una giornata ricca di emozioni dunque: tra un risultato sportivo che profuma di leggenda e l’annuncio ufficiale degli atleti chiamati a guidare la delegazione azzurra alla grande festa olimpica.