Imprese al femminile e parità di genere, Terziario Donna riunisce le imprenditrici a Cattolica

Il Consiglio itinerante di Terziario Donna Confcommercio Emilia-Romagna ha fatto tappa all’Altamarea Beach Village, tra buone pratiche, sostenibilità e nuovi progetti

Dopo il primo appuntamento a Bologna, la seconda tappa in provincia di Rimini è stata ospitata da Altamarea Beach Village. Al centro dell’incontro imprenditoria femminile, parità di genere e nuovi progetti a sostegno delle donne del Terziario.

Valorizzare le imprese associate che si distinguono per capacità imprenditoriale, innovazione, attenzione alle persone e qualità del lavoro, facendo del confronto un’occasione di crescita per tutta la rete. È questo lo spirito del “Consiglio itinerante” di Terziario Donna Confcommercio Emilia-Romagna, promosso dal Gruppo guidato dalla presidente regionale Giovanna Giusto, per conoscere esperienze virtuose, condividere buone pratiche e favorire il confronto tra imprenditrici dei diversi territori.

Dopo il primo appuntamento a Bologna, ospitato nell’azienda della consigliera Trilli Zambonelli, la seconda tappa si è svolta presso l’Altamarea Beach Village di Cattolica, realtà che ha fatto di sostenibilità ambientale e sociale, innovazione e qualità dell’accoglienza alcuni dei propri tratti distintivi.

Nato nel 2002 dall’unione di sette stabilimenti balneari di lunga tradizione, Altamarea ha sviluppato numerosi progetti dedicati alla sostenibilità e alla persona, ottenendo riconoscimenti e certificazioni. Nel 2026 è stato premiato da Audit People come migliore stabilimento in Italia per servizi e sostenibilità nella Guida ai 300 Best Beach Club d’Italia.

Particolarmente significativo il percorso sulla parità di genere, realizzato anche con la consulenza di Confcommercio. La struttura ha ottenuto la certificazione Uni/PdR 125:2022, in una realtà caratterizzata da una forte presenza femminile e attenta a equità, parità salariale, diritti e welfare aziendale.

"Durante il Consiglio regionale si è discusso di imprenditoria femminile e dei futuri progetti di Terziario Donna Emilia-Romagna a sostegno delle donne del commercio, del turismo e dei servizi, per la crescita professionale e la valorizzazione del contributo femminile nelle imprese e nell’economia della Regione", commenta la presidente Giovanna Giusto.

Tra gli ambiti sui quali il Gruppo intende proseguire il proprio impegno figurano la formazione e lo sviluppo delle competenze imprenditoriali, l’accesso agli strumenti di sostegno per le imprese femminili, la conciliazione vita-lavoro, la leadership femminile, l’innovazione e la creazione di nuove reti di relazione.