Imprese e futuro: a Rimini arriva "Open", la giornata per pensare e innovare

A Ecoarea l’evento promosso da Cat Confcommercio Rimini che guida le imprese nella trasformazione digitale

Si tiene martedì 21 aprile, dalle ore 9.00 alle 12.30, ad Ecoarea Better Living di Cerasolo (via Rigardara 39), l’evento “OPEN. Pensa, cambia, innova”, promosso da CAT Confcommercio Rimini nell’ambito del progetto SpinER - Sportello Innovazione Emilia-Romagna con il patrocinio della Provincia di Rimini.

L’iniziativa è rivolta a imprese, professionisti e aspiranti imprenditori e punta a fornire strumenti concreti per affrontare le sfide della trasformazione digitale, con un focus su intelligenza artificiale, cybersecurity, innovazione e accesso alla finanza agevolata.

Dopo i saluti istituzionali del presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini, della vicepresidente della Provincia di Rimini, Daniela De Leonardis, dell’assessore del Comune di Rimini con delega alla Transizione digitale Mattia Morolli e del presidente di UniRimini / Tecnopolo, Simone Badioli, Marco Leoni introdurrà i lavori per SpinER. La mattinata entrerà nel vivo con gli interventi di esperti del settore: Massimo Gabellini e Patrick Guidetti approfondiranno i temi legati all’intelligenza artificiale, Simone Ottone e Francesco Gori si concentreranno su finanza agevolata e incentivi, Francesco Amato affronterà gli aspetti legati a cybersecurity e privacy, mentre Stefano Casalboni guiderà la sessione conclusiva dedicata all’open innovation.

“CAT Confcommercio Rimini è parte della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna e del progetto SpinER, nato per accompagnare le imprese nella transizione digitale - spiega il coordinatore del CAT Rimini, Andrea Castiglioni -. Il nostro obiettivo è supportare in particolare le piccole imprese del commercio, del turismo e dei servizi, che spesso partono in svantaggio rispetto alle grandi aziende. Mettiamo a disposizione strumenti, consulenze e competenze per colmare questo gap e permettere anche alle realtà più piccole di agganciare le dinamiche dell’innovazione.

Oggi tecnologie come l’intelligenza artificiale rappresentano una grande opportunità per rendere il lavoro più efficace e competitivo. Esistono soluzioni applicabili anche in tempi rapidi e senza investimenti proibitivi. Allo stesso tempo, però, la crescente digitalizzazione rende sempre più centrali temi come la cybersecurity e la protezione dei dati, ancora troppo sottovalutati soprattutto dalle piccole imprese.

L’evento OPEN si propone come un’occasione operativa per comprendere come integrare le nuove tecnologie nei processi aziendali, cogliere le opportunità offerte dai finanziamenti pubblici e affrontare con maggiore consapevolezza i rischi legati alla trasformazione digitale. L’innovazione richiede prima di tutto un cambio di mentalità. Vogliamo aiutare gli imprenditori a uscire dagli schemi, superare il “si è sempre fatto così” e aprirsi a nuove prospettive”.

Per informazioni e iscrizioni: confcommerciorimini.it