Imputazione coatta per John Elkann, archiviate le posizioni dei fratelli Lapo e Ginevra

Il gup di Torino ordina l’imputazione coatta per John Elkann nel procedimento sull’eredità di Marella Caracciolo; la decisione sulla messa alla prova slitta a febbraio

Il gup di Torino ha disposto l’imputazione coatta per John Elkann per due capi d’accusa nell’ambito del procedimento legato alla residenza in Italia della nonna, Marella Caracciolo. I pubblici ministeri avevano invece avanzato richiesta di archiviazione.

La decisione sulla possibile messa alla prova del presidente di Exor e Fiat è stata rinviata a febbraio. Nel frattempo, il giudice ha deciso di archiviare le posizioni dei fratelli di John Elkann, Lapo e Ginevra, escludendo quindi ulteriori procedimenti a loro carico.