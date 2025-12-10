In Alta Valmarecchia i Babbi Natale arrivano in moto: torna il tour della solidarietà

Il gruppo di motociclisti, attivo da 12 anni, è pronto a rallegrare il Natale, con tappe speciali nelle case di riposo

I “Babbi Natale in Moto” tornano anche quest’anno a portare doni, musica e allegria nei paesi dell’Alta Valmarecchia. Il gruppo di motociclisti, attivo da dodici anni, farà tappa nei borghi e nelle strutture della zona con il tradizionale tour natalizio. La prima tappa è prevista domenica 14 dicembre ad Alfero. Il secondo appuntamento sarà domenica 21 dicembre, con le visite alle case di riposo di Sant’Agata Feltria, Novafeltria e Pennabilli. Il tour si concluderà mercoledì 24 dicembre, Vigilia di Natale, con partenza dalle Balze, poi la tappa a Casteldelci e il finale in serata a Pennabilli, con varie soste nelle frazioni lungo il tragitto. Un’iniziativa ormai simbolo del periodo natalizio, capace di unire la comunità e portare un sorriso a tutte le età.