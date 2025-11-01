In arrivo il Bonus Elettrodomestici: contributi fino a 200 euro, stop al telemarketing e addio alla carta d’imbarco stampata

Da metà novembre partono nuovi incentivi e regole: sostegni alle famiglie, novità per i viaggiatori Ryanair e stretta contro le chiamate indesiderate

Da metà novembre sarà possibile accedere al nuovo Bonus Elettrodomestici, un contributo che coprirà fino al 30% del costo d’acquisto, con un limite massimo di 100 euro per ciascun prodotto. L’importo salirà a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. L’obiettivo del provvedimento è favorire l’efficienza energetica e sostenere i nuclei familiari a basso reddito nel rinnovare i propri apparecchi domestici.

Dal 12 novembre, invece, cambia tutto per chi vola con Ryanair: la compagnia aerea dirà addio alla carta d’imbarco stampata. Sarà possibile accedere al volo solo mostrando la carta d’imbarco digitale tramite smartphone o tablet. Chi non si adeguerà dovrà pagare una sanzione di 55 euro per l’emissione manuale del documento in aeroporto.

Novità anche sul fronte delle chiamate indesiderate: dal 19 novembre entrerà in vigore lo stop al telemarketing per le finte chiamate nazionali provenienti da numeri mobili. Il provvedimento mira a contrastare il fenomeno delle telefonate commerciali mascherate, spesso utilizzate per truffe o promozioni non autorizzate.

Infine, dal 30 novembre, è previsto lo spegnimento di numerosi autovelox in tutta Italia qualora non vengano forniti i dati richiesti dagli enti locali. Una misura volta a garantire maggiore trasparenza e corretto utilizzo degli strumenti di controllo della velocità.