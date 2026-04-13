In arrivo la "Passeggiata del Cuore" a San Marino: un piccolo gesto per la promozione della salute
L'iniziativa si terrà sabato 18 aprile alle ore 15.30 al Parco Ausa di Dogana
Per prendersi cura del proprio benessere, con un gesto semplice e alla portata di tutti, l’Associazione Sammarinese Cuore-Vita, insieme alla Società Sammarinese di Cardiologia, all’Associazione Celiaci Sammarinesi e in collaborazione con l’Istituto di Sicurezza Sociale, organizza la Passeggiata del Cuore.
L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, si terrà sabato 18 aprile alle ore 15:30 al Parco Ausa di Dogana ed è dedicata alla tutela della salute cardiovascolare attraverso corretti stili di vita, informazione e socialità, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione.
La Passeggiata è rivolta a persone di ogni età e intende promuovere la camminata come attività fisica accessibile, sostenibile e costante, capace di incidere positivamente sul benessere quotidiano e di contribuire alla prevenzione delle principali patologie croniche, in particolare quelle dell’apparato cardiovascolare.
Durante il percorso, i partecipanti saranno guidati da un fisioterapista e potranno confrontarsi con un cardiologo, con brevi momenti di educazione alla salute dedicati ai corretti stili di vita, al controllo dei fattori di rischio e all’importanza della diagnosi precoce.
Al termine è prevista anche una merenda gluten free, per garantire un momento conviviale inclusivo e attento alle esigenze delle persone con celiachia e intolleranze alimentari, richiamando il ruolo di un’alimentazione equilibrata nella tutela della salute cardiovascolare.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno congiunto tra istituzioni e associazioni di volontariato nel promuovere prevenzione, sensibilizzazione e partecipazione attiva dei cittadini sui temi della salute.