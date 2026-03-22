In Eccellenza riparte il Mezzolara, Sampierana e Santarcangelo a rischio. Boom Osteria Grande

In classifica il Mezzolara è a +6 sull'Ars et Labor

Nel sabato dedicato agli anticipi di alta classifica, sorride il Mezzolara: facile vittoria sul Solarolo e +6 in classifica sull'Ars et Labor, che non va oltre al pari con il Pietracuta. Situazione difficile di classifica per le due riminesi e per la cesenate Sampierana. L'arrivo di Zanini sulla panchina rossoblù ha ridato linfa al Pietracuta, che ha espugnato Russi e pareggiato con Futball Cava Ronco e Ars et Labor, ma agganciare i playout non sarà facile. Il Santarcangelo e la Sampierana sono invischiate nella lotta salvezza: hanno due punti in più del Faenza, uno in meno della coppia Comacchiese e Osteria Grande, due in meno di Sanpaimola e Russi. Tutto è possibile. Il Santarcangelo ha perso 3 gare su 9, nella gestione Fregnani, ma ha fatto 12 punti pesantissimi contro Sanpaimola, Sampierana, Russi e Massa Lombarda. La Sampierana ha perso le ultime due con Castenaso e Massa Lombarda con lo stesso punteggio di 3-1, e ne hanno perse 5 nelle ultime 7. L'Osteria Grande oggi ha espugnato 3-2 il campo del Sant'Agostino, riuscendo a raggiungere quota 38 e quindi la zona salvezza diretta. I ragazzi di Melotti ne hanno vinte 4 di fila, nelle ultime 8 hanno perso solo con l'Ars et Labor e con il Futball Cava Ronco Forlì. Domenica attendono la Sampierana, mentre il Santarcangelo affronta una trasferta al cardiopalmo a Comacchio. Per il Pietracuta gara più agevole, al Bindi, con il fanalino di coda Mesola.

Classifica

Mezzolara 64, Ars et Labor 58, Medicina Fossatone 57, Fratta Terme 45, Massa Lombarda 44; S.Agostino 43, Futball Cava Ronco Forlì 41, Sanpaimola e Russi 39, Comacchiese, Osteria Grande 38; Santarcangelo e Sampierana 37, Faenza 35; Pietracuta 30, Solarolo 24, Mesola 14.