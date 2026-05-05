In giro a Rimini, ma doveva essere in carcere. Rintracciato dalla Polizia

Fermato durante un controllo dalle Volanti, l’italiano è accusato di diversi furti e non avrebbe rispettato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Nel pomeriggio del 30 aprile, intorno alle ore 13, la Polizia di Rimini ha arrestato un cittadino italiano destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato fermato durante un controllo di routine. Dagli accertamenti è emerso che nei suoi confronti era stata disposta la misura cautelare per il mancato rispetto dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il soggetto risulta inoltre coinvolto in diversi furti e tentativi di furto ai danni di esercizi commerciali della zona. Dopo l’identificazione, è stato accompagnato in Questura e successivamente trasferito alla Casa Circondariale di Rimini.