In giro con lo zainetto pieno di cocaina: arrestato 26enne in bicicletta

L'uomo si trova ora ai domiciliari

Nel pomeriggio di ieri, 22 luglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Rimini, nell’ambito di un mirato servizio antidroga nelle aree cittadine maggiormente interessate dal fenomeno, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese di 26 anni, disoccupato e domiciliato temporaneamente presso una struttura ricettiva della Riviera, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato notato mentre percorreva contromano in bicicletta viale Londra. I militari, insospettiti, hanno proceduto al controllo e successivamente alla perquisizione personale, al termine della quale è stato trovato in possesso di 64 dosi di cocaina, contenute in uno zainetto, per un peso complessivo di circa 40 grammi, oltre a 515 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, il 26enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.